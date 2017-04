Wenger: ‘Het zou voor ons zeer nadelig zijn als we zo’n speler verliezen’

Het is nog onduidelijk of Alex Oxlade-Chamberlain ook volgend seizoen bij Arsenal speelt. Het contract van de middenvelder loopt in 2018 af en hij zou denken aan een vertrek bij the Gunners. Volgens Arsène Wenger is het zeer nadelig voor de club als Oxlade-Chamberlain besluit te vertrekken.

“Ik denk dat het zeer belangrijk is dat Oxlade-Chamberlain bij Arsenal blijft. We hebben hem gekocht toen hij nog heel jong was, hebben hem ontwikkeld en hij heeft een fantastische mentaliteit. Ik houd van zijn mentaliteit en hij heeft inzicht. Het zou voor ons zeer nadelig zijn als we zo’n speler verliezen”, zegt Wenger in gesprek met de Engelse pers.

“In het verleden hebben we spelers verkocht waarmee we geen overeenkomst konden vinden, omdat we er ook graag wat aan over willen houden”, besluit Wenger, wiens toekomst zelf overigens ook nog onduidelijk is. Manchester City, Liverpool en Manchester United zouden Oxlade-Chamberlain komende zomer binnen willen halen.