Luis Enrique hekelt arbitrage na rood voor Neymar: ‘We zijn het gewend’

Barcelona hoopte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Málaga drie punten te pakken, in de wetenschap dat Real Madrid punten had laten liggen tegen stadsgenoot Atlético Madrid. Het team van Luis Enrique zakte in La Rosaleda echter door de ondergrens. Málaga profiteerde van het apathische spel van de Catalanen en verdeelde de doelpuntenproductie voor eigen publiek evenredig over beide helften: 2-0.

Luis Enrique zag de nederlaag als 'een totaal oneerlijk resultaat'. "Málaga benutte de enige kans in de eerste helft, een fout van ons in de buitenspelval. Vanaf dat moment wordt het alleen maar lastiger. De landstitel? Het is nu allemaal even wat lastiger. Dit is een kans die we hebben laten liggen, maar de competitie is nog lang."

De oefenmeester van Barcelona was niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Jesús Gil Manzano, die Neymar na 65 minuten met twee gele kaarten van het veld stuurde. Luis Enrique hekelde de verdeling van de gele kaarten en het feit dat de Catalanen na een overtreding op Sergi Roberto in het strafschopgebied een vrije trap buiten het zestienmetergebied kregen. "Dat was een duidelijke strafschop. Ik weet echt niet hoe je daar een vrije trap buiten het zestienmetergebied kunt geven."

"Het is apart. We vinden het lastig om schoppen uit te delen, maar op de een of andere manier stapelen we gele kaarten op. Dat is toch onbegrijpelijk. Onze tegenstanders daarentegen grossierden in overtredingen die met geel hadden kunnen worden bestraft en maken een wedstrijd zonder kaarten af. Dat vind ik verrassend, maar we zijn het gewend." Barcelona heeft nu drie punten minder dan Real Madrid, dat bovendien nog een inhaalwedstrijd tegen Celta de Vigo tegoed heeft.