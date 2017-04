Van Bronckhorst: ‘De woorden uit Amsterdam over ons doen me niks’

Voor Feyenoord wacht komende zondag in Zwolle de volgende horde in de titelrace. Na de 8-0 overwinning op Go Ahead Eagles van afgelopen zaterdag is het vertrouwen bij de Rotterdammers terug. Trainer Giovanni van Bronckhorst wil niet al te lang stilstaan bij de monsteroverwinning, zo zegt hij op de wekelijkse persconferentie.

“We zijn blij dat we woensdag zo gereageerd hebben, maar het zijn drie punten. De volgende wedstrijd telt. Over het algemeen zijn we dit seizoen succesvol op kunstgras. Het vergt een ander spel. We moeten er niet al te moeilijk over doen. Het gaat erom hoe de spelers er fysiek voor staan. Dan maakt het niet uit of je op gras of kunstgras speelt”, blikt Van Bronckhorst vooruit op het bezoek aan PEC Zwolle. “We hebben veel vertrouwen in de ploeg. Na Ajax was iedereen erop gebrand om te reageren. Nu heerst het gevoel dat weer terug zijn.”

Vorig seizoen was de 3-1 nederlaag bij PEC Zwolle de zevende op rij. Feyenoord heeft het de laatste jaren lastig in het IJsseldelta Stadion. “Waar we nu staan, één jaar later, geeft aan hoe snel het kan gaan in de voetballerij. De laatste jaren hebben we het altijd lastig gehad in Zwolle. Dat zegt wel iets. Maar daar brengen we zondag verandering in. Als je uit speelt, dan benaderen ploegen een wedstrijd anders. Zeker als de koploper op bezoek komt. Bijna allemaal geven ze druk”, klinkt het uit de mond van Van Bronckhorst. Hij is niet bezig met de concurrentie.

“De woorden uit Amsterdam over ons doen me niks. Voor de media is het wel heel vermakelijk, maar op ons heeft het geen invloed. Wij kijken niet naar concurrenten, totdat we ze niet meer hebben”, vervolgt de Feyenoord-trainer. “Ik kijk niet naar de tweede plaats. Wij willen kampioen worden en dat is voor mij het belangrijkste. De ploeg die na 34 wedstrijden bovenaan staat, is de terechte kampioen. We hopen dat wij dat zijn. Ik zie wel dat de groep rustig blijft. Er zijn meer spelers die al eens kampioen zijn geworden.”

Er was voor Van Bronckhorst goed nieuws uit de ziekenboeg. Nicolai Jörgensen en Terence Kongolo hebben weer volledig meegetraind en lijken zondag inzetbaar. Tonny Vilhena is weer terug van zijn schorsing. Alleen Rick Karsdorp ontbreekt nog.