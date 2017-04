Ajax was ‘helft van salarisbudget Feyenoord’ kwijt aan zaakwaarnemers

Ajax betaalt zich blauw aan voetbalmakelaars. De club uit Amsterdam moest afgelopen jaar liefst 7,5 miljoen euro aan commissies betalen aan zaakwaarnemers en agenten, die de belangen van voetballers behartigen, zo meldt De Telegraaf op basis van de lijst van vergoedingen aan intermediairs van de KNVB.

Ajax was veel geld kwijt aan de 'inkomende’ miljoenentransfers van Mateo Cassierra, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, de huur van Bertrand Traoré, maar ook aan enkele contractverlengingen. Feyenoord heeft in heel 2016 slechts een miljoen euro betaald aan voetbalmakelaars. Ter vergelijking: de 7,5 miljoen euro aan onkosten van Ajax is de helft van het salarisbudget van de Rotterdamse aartsrivaal.

PSV betaalde 2,75 miljoen euro aan makelaars, zo blijkt uit de lijst. De subtop volgt op ruime afstand, met clubs als sc Heerenveen (0,4 miljoen euro), FC Twente (0,3 miljoen euro), NEC (0,3 miljoen euro), ADO Den Haag (0,3 miljoen euro) en FC Groningen (0,3 miljoen euro).