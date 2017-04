Bosz: ‘Ik kan me voorstellen dat de spelers van AZ daar over klagen’

Ajax maakte woensdagavond geen fout in de thuiswedstrijd tegen AZ. De ploeg van trainer Peter Bosz wonnen met 4-1, maar de overwinning kwam niet eenvoudig tot stand. Na de 1-1 van Wout Weghorst was het Davinson Sánchez die de thuisploeg op voorsprong schoot. De Colombiaan scoorden vanuit een omhaal, een doelpunt dat wellicht afgekeurd had kunnen worden, beseft ook Bosz.