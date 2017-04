Luis Enrique looft Suárez: ‘Dat maakt hem de beste spits ter wereld’

Luis Suárez maakt bij Barcelona samen met Lionel Messi en Neymar deel uit van de gevreesde tridente en de ex-speler van FC Groningen, Ajax en Liverpool heeft er dit seizoen alweer 24 in liggen in LaLiga. Volgens zijn trainer Luis Enrique is Suárez op dit moment zelfs de beste spits ter wereld.