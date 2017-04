‘Als je Kluivert hebt, moet je dan twaalf miljoen uittrekken?’

David Neres was zondag bij zijn basisdebuut tegen Feyenoord meteen trefzeker. De Braziliaanse buitenspeler tekende voor de 0-2 op aangeven van Hakim Ziyech. Laatstgenoemde maakte veel indruk in De Klassieker, Neres wat minder, zo oordeelt Ronald de Boer. De oud-Ajacied vindt het vreemd dat de Amsterdammers twaalf miljoen euro hebben neergeteld voor de jeugdinternational.

Het goede spel van Ziyech had volgens De Boer alles te maken met Justin Kluivert en Bertrand Traoré. “Ik vind het niet vreemd dat Ziyech juist nu zijn beste wedstrijd speelde. Hij had ineens keuzes. Justin Kluivert in de voeten, of diep”, schrijft hij in zijn column voor Voetbal International. “Bertrand Traoré, hetzelfde verhaal. Lekker spelen is dat. Had ik vroeger met Finidi en Overmars. Weet je niet hoe makkelijk het is als je verschillende opties hebt?”

Met Kluivert in de eigen jeugdopleiding vindt De Boer het vreemd dat Ajax miljoenen neertelde voor Neres. “Veel balverlies, geen snelheid. Als je Kluivert hebt rondlopen en Cerny al in de selectie hebt, moet je dan twaalf miljoen uittrekken voor Neres? Ik geef hem nog even de tijd, maar in alles – techniek, snelheid, doelgerichtheid, bluf – denk ik dat in Kluivert meer potentie zit dan in Neres.”