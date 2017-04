WK-finalist duikt op in Jupiler League: ‘Het was even wennen’

Edson Braafheid deed in 2010 mee aan de WK-finale in Zuid-Afrika en het contrast met maandagavond was dan ook groot, want de linksachter kwam met de beloften van FC Utrecht uit tegen de leeftijdsgenoten van Ajax en verloor met 2-0. Braafheid werd na ruim een uur spelen vervangen door Maarten Peijnenburg.

De back baalde van de nederlaag, maar liet aan FOX Sports ook weten blij te zijn dat hij weer minuten kon maken: “Het was even wennen. En of het nou in de Jupiler League of in de Eredivisie is, het ging er voor mij om dat ik weer minuten ging maken en aan situaties gewend raakte. Het is voor mij een tijd geleden geweest, dat was het belangrijkste.”

Het is nog onduidelijk of Braafheid ook volgend seizoen te bewonderen is in de Domstad, want de tienvoudig international van het Nederlands elftal zag zijn contract formeel opgezegd worden. Hij gaat binnenkort wel in gesprek met de clubleiding.