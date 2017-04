‘Ik heb laten zien dat ik ook met Guardado in een elftal kan spelen’

Voor het eerst sinds lange tijd had Jorrit Hendrix in het duel tussen Sparta Rotterdam en PSV weer eens een basisplaats. Met de middenvelder in de basis wonnen de Eindhovenaren met 0-2 op Het Kasteel, door doelpunten van Jürgen Locadia en Marco van Ginkel. Hendrix toonde zich na afloop tevreden dat hij weer eens aan de aftrap mocht staan.

“We zitten momenteel in een situatie waarin we de tweede plek nog kunnen pakken en willen daar samen alles aan doen. Ik had nu een basisplek en dan is het prettig om de wedstrijd zo af te sluiten”, zegt Hendrix in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

“Over jezelf oordelen is altijd lastig, maar ik heb er een goed gevoel over”, vervolgt de middenvelder van PSV. “Bij mijn spel hoort dat ik probeer de tegenstander onschadelijk te maken, maar ik heb voor de winterstop laten zien dat ik ook samen met Guardado in een elftal kan spelen.”