‘Als Feyenoord dit jaar geen kampioen wordt, dan gebeurt het nooit meer’

Feyenoord heeft met nog zeven competitiewedstrijden voor de boeg een voorsprong van zes punten op Ajax en kan zondagmiddag in het onderlinge duel met de aartsrivaal een reuzenstap zetten richting de eerste landstitel sinds 1999. Leonardo Vitor Santiago, kortweg Leonardo, verdedigde in het verleden de kleuren van beide clubs en steekt zijn voorkeur niet onder stoelen over banken.

"Ik hoop echt dat Feyenoord komend weekend van Ajax wint en dat ze kampioen worden", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal. De Braziliaan, tegenwoordig voetballend voor FC Eindhoven, belandde op twaalfjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Feyenoord en won met de Rotterdammers de UEFA Cup in 2002. Na een periode bij NAC Breda volgde in januari 2007 een transfer naar Ajax.

"Het is al zo lang geleden", vervolgt de inmiddels 34-jarige Leonardo. "Een hele generatie supporters heeft nooit een kampioenschap meegemaakt. Die mensen verdienen het ook om een feestje te vieren. Daarnaast is het ook leuk voor Nederland als Feyenoord weer eens kampioen wordt", aldus de aanvaller, die zich bewust is van de uitstekende uitgangspositie die Feyenoord momenteel geniet. "Ik had het er laatst nog met een vriend over. Dit seizoen is dé kans voor Feyenoord om kampioen te worden. Als het dit jaar niet gebeurt, worden ze nooit meer kampioen."