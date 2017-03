Van der Sar trekt aan de bel: ‘Wat voor Oranje geldt, geldt ook voor Ajax’

Edwin van der Sar vergelijkt de situatie van het Nederlands elftal met die van Ajax. De directeur van de Amsterdammers zag hoe de kansen op WK-kwalificatie van de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind slonken na de nederlaag op bezoek bij Bulgarije. Net als Oranje mag Ajax dit seizoen geen wedstrijd meer verliezen om kans te houden op succes.

“Wat voor Oranje geldt, geldt ook voor Ajax”, schrijft Van der Sar zaterdag in zijn column voor De Telegraaf. “Om kans op succes te houden, moeten we vanaf nu alle wedstrijden winnen. Te beginnen met de Klassieker morgen. Bij winst kunnen we een stap dichterbij komen, anders wordt de titelrace helemaal een lastig verhaal. In 22 dagen moeten we een serie van zeven wedstrijden neerzetten waaronder twee Europese duels met Schalke.”

De KNVB klopte in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach aan bij Ajax, PSV, Feyenoord en AZ. “Of dat een buitenlander of een Nederlandse coach moet worden, kan ik hier niet zeggen. Het is al uitgelekt dat de KNVB met een aantal directeuren van de topclubs om de tafel heeft gezeten. De inhoud van die gesprekken houden we intern.”