‘Wat bijvoorbeeld Van der Vaart doet moet hij weten, zo zit ik niet in elkaar’

Als jeugdspeler droeg Jeremain Lens het shirt van Ajax. Uiteindelijk brak de aanvaller daar niet door, omdat Lens wegens een ‘mentaliteitsprobleem’ weggestuurd werd door de Amsterdammers. Desondanks koestert de geboren Amsterdammers geen revanchegevoelens tegenover Ajax.

“Toen ik wegging bij Ajax wist ik dat ik een ander pad moest kiezen. Misschien zelfs buiten het voetbal. Ik wilde mijn best doen op school, heb altijd geroepen dat ik advocaat wilde worden. Advocaten kunnen goed voor zichzelf en anderen opkomen, dingen weerleggen en misschien verdraaien”, zegt Lens in gesprek met ELFVoetbal. “Dat was waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ik bij Ajax weg moest.”

“Ik had overal een weerwoord op en wist me uit bepaalde situaties te praten. Dat kan goed zijn, dat kan slecht zijn. Zij noemden het een mentaliteitsprobleem. Uiteindelijk ben ik goed terechtgekomen”, vervolgt de aanvaller van Fenerbahçe, die via AZ uiteindelijk in het profvoetbal terecht kwam. “Als voetballer terugkeren naar Nederland gaat denk ik niet gebeuren. Daar is het te laat voor. Als ik nu zou teruggaan, zou het zijn om af te bouwen en dat wil ik niet. Steeds een stapje lager, totdat je clubloos bent en ermee stopt. Wat bijvoorbeeld Rafael van der Vaart doet moet hij weten, maar zo zit ik niet in elkaar.”

Ondanks dat Ajax vroeg afscheid nam van Lens, koestert hij geen revanchegevoelens jegens de club. “Als ik tegen die club speel, probeer ik wel altijd iets extra’s te doen. Maar ik voel geen haat jegens die club. Ik volg ze nog steeds. Vind het ook leuk als ze landskampioen worden, al heb ik dat nog meer bij PSV.”