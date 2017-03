Adriaanse: ‘Ik vind dat hij veel te weinig credits bij Feyenoord krijgt’

Martin van Geel werd afgelopen zomer bijna weggestuurd bij Feyenoord, als gevolg van een al maanden durende machtsstrijd binnen de Raad van Commissarissen van de club. Het dispuut kostte de technisch directeur op een haar na de kop. Bijna een jaar later staat Van Geel op de drempel van een overwinning op zijn criticasters in De Kuip.

In zes jaar onder Van Geel is Feyenoord veranderd van een zwalkende en noodlijdende club in een herboren topclub. De huidige selectie kostte bij elkaar een fractie van de teams die Ajax en PSV samenstelden. "Martin heeft overal waar hij werkte, resultaten gehaald, en nu bij Feyenoord laat hij het opnieuw zien", zo geeft Co Adriaanse vrijdag in het Algemeen Dagblad te kennen. De trainer in ruste kent Van Geel van hun gezamenlijke periodes in dienst van AZ en Willem II.

"Dat is geen toeval meer natuurlijk." Van Geel werd door onder meer de inmiddels vertrokken Pim Blokland verweten dat hij het in zijn eerste jaren uitstekend had gedaan met een lege portemonnee, maar dat hij het beschikbare geld in de jaren erna verkwistte aan modale spelers uit de Eredivisie, door middel van bord-op-schoot-scouting.

Adriaanse benadrukt dat Van Geel 'gewoon een goede kijk op voetbal heeft'. "Hij kent de markt, boekte bij al zijn clubs uitstekende transferresultatennn en heeft ook ook voor trainers." Hij vind het jammer dat Van Geel en ook Eric Gudde bakken kritiek kregen toen het minder ging met Feyenoord. "Gaat het goed, dan is dat opeens de verdienste van Giovanni van Bronckhorst. Wat dat betreft vind ik dat Martin veel te weinig credits krijgt."