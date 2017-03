Transfergenie staat voor overstap na officieel statement van Sevilla

Na zeventien seizoenen als beleidsbepaler neemt Monchi afscheid van Sevilla. De technisch directeur is op weg naar AS Roma, waar hij mogelijk deze week nog een contract ondertekent. Sevilla bevestigt het vertrek van Monchi in een officieel statement, maar maakt niets bekend over een eventuele overstap naar Rome.

Deze week wist Mundo Deportivo echter al te melden dat Monchi op het punt staat om zich te verbinden aan Roma. Het wordt het eind van een tijdperk, daar Monchi al vrijwel zijn hele leven verbonden is aan Sevilla. Hij doorliep de jeugdopleiding, keepte tussen 1990 en 1999 voor Sevilla en werd vervolgens technisch directeur. In die functie maakte hij naam door talloze toptransfers te realiseren.

De 48-jarige Monchi wist spelers als Júlio Baptista, Dani Alves, Seydou Keita, Christian Poulsen, Adriano, Álvaro Negredo, Geoffrey Kondogbia, Ivan Rakitic, Aleix Vidal, Grzegorz Krychowiak en Kévin Gameiro relatief goedkoop binnen te halen, om ze vervolgens tegen een veel hoger bedrag te verkopen. Mede door het succesvolle transferbeleid wist Sevilla de afgelopen drie seizoenen de Europa League te winnen.