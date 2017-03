‘We gaan er nog steeds de titel en dan is het beter dat Ajax wint’

Het kampioenschap lijkt gezien de achterstand van acht punten op koploper Feyenoord niets meer dan een utopie voor PSV, maar Davy Pröpper heeft de hoop op titelprolongatie nog altijd niet opgegeven. De middenvelder hoopt dat nummer twee Ajax de Eindhovenaren zondag een dienst kan bewijzen in de topper tegen Feyenoord.

"We gaan er nog steeds voor om kampioen te worden en dan is het beter dat Ajax wint. Wij mogen Ajax zelf nog ontvangen en hebben dat dan nog in eigen hand. Als je geen hoop meer op de titel hebt moet je voor Feyenoord zijn, maar die hoop hebben wij nog wel", vertelt Pröpper strijdbaar aan Omroep Brabant.

Pröpper ontbrak onlangs in de selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en het oefenduel met Italië. Een hard gelag voor de 25-jarige Arnhemmer, die het moest doen met de keuze van de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind. "Daar hoef ik het niet mee eens te zijn, maar het was wel zo", aldus Pröpper. "Na de winterstop voel ik me in ieder geval wel weer een stuk beter en word ik hier weer belangrijker. Dus het gaat de goede kant op en daar hoef ik geen bevestiging van iemand anders voor te hebben."