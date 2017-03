‘Chelsea is geen verkoopclub, maar als hij naar Real wil, gaat hij’

Eden Hazard is sinds zijn komst naar Stamford Bridge in 2012 een van de grote sterren bij Chelsea en het lijkt onwaarschijnlijk dat Roman Abramovich de Belg zonder slag of stoot wil laten vertrekken. Toch lijkt Real Madrid zich niet af te laten schrikken door deze situatie: de Koninklijke is van plan om in de zomer werk te maken van de komst van Hazard.

“Chelsea is geen verkoopclub, dus het zal niet gemakkelijk worden. Maar zoals altijd hangt het af van de wensen van de speler”, blikt voormalig Real-voorzitter Ramón Calderón vast vooruit op de zaken. “Als hij wil vertrekken, vertrekt hij. Dat is altijd het punt, het draait allemaal om de speler zelf. De speler moet zeggen: ‘Ik wil vertrekken en naar Real gaan’, dat zal dan het moment zijn waarop de onderhandelingen beginnen.”

The Blues betaalden in de zomer van 2012 35 miljoen euro om Hazard los te weken van Lille OSC en zullen naar verwachting enkel met een veelvoud van dit bedrag genoegen nemen om hun sterspeler weer te laten gaan. De aanvaller ligt nog tot medio 2020 vast op Stamford Bridge.