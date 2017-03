Varane: ‘Sinds hij is vertrokken, ben ik een betere speler geworden’

Raphaël Varane treft volgende maand zijn ex-trainer Carlo Ancelotti in de kwartfinale van de Champions League. De verdediger van Real Madrid kwam tussen 2013 en 2015 in twee seizoenen onder Ancelotti tot 41 wedstrijden, waarvan 33 als basisspeler. Varane was geen vaste waarde en betreurde dat destijds, maar denkt dat de periode hem een betere speler heeft gemaakt.

"Ik speelde weliswaar niet zo vaak als ik wilde, maar daardoor ben ik mezelf wel vragen gaan stellen over mijn ontwikkeling. In die tijd had ik graag uitleg gekregen", erkent de Fransman in gesprek met l'Équipe. "We waren het oneens, maar we waren wel in staat om onze fouten toe te geven. We gaan sindsdien goed met elkaar om."

"Sinds hij is vetrokken, ben ik beter geworden", vervolgt Varane, die op 12 en 18 april met Real Madrid tegenover Bayern München staat. "Wellicht had ik vaker onder Ancelotti gespeeld, als ik had kunnen aantonen dat hij ook in moeilijke tijden op me kon rekenen. Er was in die tijd minder verloop in het elftal. Ancelotti maakte zijn keuzes en daar heb ik begrip voor."