‘KNVB op korte termijn in gesprek met Van Gaal over Oranje’

De KNVB gaat op korte termijn met Louis van Gaal om de tafel. Beide partijen zullen bespreken hoe het verder moet met het Nederlands elftal, nadat Danny Blind afgelopen zondag werd ontslagen. Dat meldt het Algemeen Dagblad dinsdag. Van Gaal wordt door velen gezien als de geschikte kandidaat om Oranje uit het slop te trekken, maar de krant schrijft dat de kans ‘nul lijkt’ dat hij in de huidige situatie zal willen instappen.

De Telegraaf meldde maandag al dat de KNVB Van Gaal hoopt te binden als adviseur in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Volgens het AD heeft het voor de Nederlandse voetbalbond geen zin om alleen voor de korte termijn bij Van Gaal aan te kloppen.

De KNVB zal zelf ook een aantal zaken op orde moeten krijgen om voor de nieuwe bondscoach in kaart te brengen met wie hij te maken gaat krijgen. Zo is er nog altijd geen nieuwe algemeen directeur aangesteld na het vertrek van Bert van Oostveen. Hans van Breukelen, technisch directeur bij de bond, wacht voor de zomer een tussentijdse evaluatie. Gezien de ontwikkelingen in de afgelopen negen maanden bij Oranje, zal dat een pittig gesprek worden.