‘Met Gudelj en Milik had ik dat sterk, Veltman heeft die felheid ook’

Amin Younes beleeft niet zijn beste seizoen bij Ajax. De Duitse buitenspeler werkt op de trainingen hard om het seizoen toch nog tot een goed einde te brengen. Tijdens de oefensessies gaat het er soms hard aan toe en kan de vleugelaanvaller fel zijn in de duels, waarbij ook hij soms over de schreef gaat. De timide Younes lijkt een ander persoon binnen de lijnen dan daar buiten.

“Op het veld kan ik heel hard zijn tegen mijn ploeggenoten terwijl we buiten het veld de beste vrienden zijn”, zegt Younes op de clubsite. “Met Nemanja (Gudelj, red.) en Arek (Milik, red.) had ik dat sterk. Op het veld konden we elkaar de huid volschelden om diezelfde avond samen uiteten te gaan. Als het goed is wil je elkaar beter maken en om daar te komen moet je af en toe bikkelhard voor elkaar zijn.''

Gudelj vertrok onlangs naar het Chinese Tianjin TEDA, terwijl Arek Milik in de zomer van vorig jaar werd verkocht aan Napoli. “Ik heb nog regelmatig contact met Arek, af en toe met Nemanja. Arek en Nemanja zijn spelers met ontzettend veel durf. Echte strijders. Joël Veltman heeft die felheid ook. Dat vind ik mooi. Tegelijkertijd zijn ze ook communicatief heel sterk.''