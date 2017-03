Zouma denkt aan tijdelijk vertrek: ‘Een verhuurperiode? Waarom niet?”

Kurt Zouma maakt een lastig seizoen door bij Chelsea. De verdediger herstelde in het begin van het seizoen nog van een zware knieblessure, maar wist daarna geen basisplek meer te veroveren in het elftal van manager Antonio Conte. Zouma houdt er rekening mee dat hij volgend seizoen ergens anders op huurbasis zal spelen.

Toch ziet de Fransman op de langer termijn nog een toekomst voor zichzelf op Stamford Bridge. “Mijn doel is nog steeds om bij Chelsea te blijven. Toen ik tweeënhalf jaar geleden bij de club kwam, wilde ik hier doorgaan. Ik ben heel gelukkig en ben nooit teveel gefocust geweest op de toekomst”, zegt Zouma in gesprek met beIN Sports.

“Een verhuurperiode voor het WK? Waarom niet? We zien het wel aan het einde van het seizoen, maar ik focus me nu op Chelsea”, vervolgt de Franse verdediger, die dit seizoen pas twaalf wedstrijden speelde. “Ik ben vol vertrouwen en ik weet dat ik weer zal spelen. Ik heb nog niet met Antonio Conte over de toekomst gesproken.”