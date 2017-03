‘NEC dreigt parel te verliezen na serieuze belangstelling uit Turkije’

Ferdi Kadioglu is dit seizoen definitief doorgebroken bij NEC. De zeventienjarige middenvelder deed al 24 keer mee in het eerste elftal en maakte afgelopen zaterdag nog twee doelpunten in de jeugdinterland tegen Oekraïne. Hij zou met zijn spel de belangstelling hebben gewekt van Trabzonspor, zo meldt DHA.

Trabzonspor voert een transferpolitiek waarmee men zich nadrukkelijker wil richten op jong talent en Kadioglu zou dus een van de spelers zijn die op het lijstje van trainer Ersun Yanal staat. Kadioglu zou door De Storm van de Zwarte Zee worden gezien als een geschikte opvolger voor de begeerde twintigjarige aanvallende middenvelder Yusuf Yazici.

Kadioglu, die dus uitkomt voor Oranje Onder-19, speelde in de jeugd bij AZ 2000 en ESA en maakte op zevenjarige leeftijd de overstap naar de jeugdopleiding van NEC. Hij maakte in augustus zijn debuut in het eerste van trainer Peter Hyballa, staat op twee doelpunten in clubverband en heeft nog een contract tot de zomer van 2019.