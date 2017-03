Danny Blind ontbreekt bij training van Nederlands elftal

Bondscoach Danny Blind ontbreekt zondag bij de training van Oranje, zo meldt de NOS. De oefensessie op sportpark de Toekomst staat onder leiding van zijn assistenten Frans Hoek en Fred Grim. Overigens trainen alleen de spelers zaterdagavond niet gespeeld hebben, de basisspelers beperken zich tot een training in de gym.

De spelers van Oranje verzamelden zich bij het Hilton-hotel in Amsterdam en stapten vanaf daar in een bus die hen naar de trainingslocatie bracht. Arjen Robben was de laatste die in de bus stapte, bondscoach Danny Blind deed dat dus niet. De KNVB liet eerder bij monde van commercieel directeur Jean-Paul Decossaux al weten zondag om de tafel te gaan met Blind.

Volgens het Algemeen Dagblad ontbreekt Blind wegens dat gesprek op de training van zondag. Na de 2-0 nederlaag in Bulgarije ligt het hoofd van Blind op een hakblok. De bondscoach gaf zaterdag al aan dat hij twijfelt over zijn toekomst. “Ik zoek de schuld bij mezelf. Dit komt rauw op mijn dak. Ik moet voor mezelf nadenken, dat zal mijn werkgever ook wel doen”, zei hij toen voor de microfoon van de NOS.

Vlak voor vertrek naar Amsterdam vertelde Blind zondag in Bulgarije ook dat hij zelf niet wil vertrekken voor de oefeninterland met Italië. "Ik draag ook verantwoordelijkheid naar mijn spelers en ben ook best nog strijdbaar. Ik zit tegen Italië op de bank, tenzij de KNVB anders besluit. Na die wedstrijd wil ik me wel beraden en alles rustig op een rijtje zetten."