Go Ahead Eagles stelt Maaskant aan als opvolger De Koning

Go Ahead Eagles heeft zaterdagochtend duidelijkheid geschept over de opvolging van Hans de Koning. De woensdag ontslagen trainer wordt vervangen door Robert Maaskant, die een contract heeft getekend tot het einde van het seizoen. Zijn taak wordt om Go Ahead van de laatste plaats, dat het nu bezet met twee punten achterstand op ADO Den Haag, te loodsen.

“Ik kijk er oprecht ontzettend naar uit om met deze groep en bij deze club aan de slag te gaan. Ik ben een directe trainer die altijd met volle energie ergens instapt. In mijn ogen is niks onmogelijk, als je maar alles doet om te winnen”, laat hij weten op de website van zijn nieuwe club. “Zelfs als ik tegen mijn beste vriend speel, doe ik nog álles om te winnen. Die mentaliteit neem ik uiteraard ook mee naar Go Ahead Eagles.”

Ook technisch manager Dennis Bekking toont zich verguld: “In de strijd om lijfsbehoud hebben we behoefte aan een ervaren trainer, die beschikt over veel power en gogme. Robert is bij uitstek iemand die in korte tijd iets teweeg kan brengen. Iets wat we nodig hebben, aangezien het een samenwerking van maximaal elf wedstrijden betreft.” Maaskant, die eerder werkte bij onder meer RBC Roosendaal, Willem II, FC Groningen NAC Breda en als speler en trainer actief was in Deventer, leidt maandag zijn eerste training.

De nieuwe coach zal overigens niet bijgestaan worden door assistent Harry Decheiver. De trainer die op interim-basis Hans de Koning verving liet vrijdag in de media weten dat hij na het seizoen zal stoppen als assistent. Go Ahead reageerde op die mededeling door Decheiver terug te zetten naar de jeugd.