Van Hooijdonk oordeelt: ‘Hij mag nog wel dominanter worden in Oranje’

Als ze allebei spelen, moeten Arjen Robben en Wesley Sneijder het Nederlands elftal zaterdagavond bij de hand nemen. Dat stelt Pierre van Hooijdonk voorafgaand de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. "Zij moeten het voortouw nemen, al zie ik daarin ook een rol voor Georginio Wijnaldum", voegt de oud-aanvaller toe.

Wijnaldum is uitgegroeid tot sterkhouder bij Liverpool en zou zich volgens Van Hooijdonk ook als dusdanig moeten manifesteren bij Oranje. Pi-Air is gecharmeerd van de middenvelder. "Maar hij mag nog wel dominanter worden in Oranje. Daar is hij ook aan toe: om een echte steunpilaar te worden en dat ook meer uit te stralen", stelt Van Hooijdonk bij de NOS.

Voorin lijkt Bas Dos de voorkeur te krijgen. Concurrent Vincent Janssen haakte met griep af. 'Hij hoeft maar één ding te doen en dat is een goede indruk achterlaten", zegt Van Hooijdonk over Dost. "Hij moet niet veel bewegen, gewoon lekker in de punt blijven staan. Anders loopt hij de ruimtes juist dicht. Hij moet wegblijven, geduld hebben en er staan als het moet."