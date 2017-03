PSV en Ajax kunnen Belg definitief vergeten: ‘Ik kom hier niet uitbollen’

Nicolas Lombaerts gaat aan de slag bij KV Oostende. De club uit de Pro League maakt bekend dat de 32-jarige verdediger een contract heeft getekend voor drie seizoenen; hij komt in de zomer over van Zenit Sint-Petersburg.

Lombaerts, 39-voudig international van België, stond eerder nog in de belangstelling van PSV en Ajax, maar keert dus terug naar zijn vaderland. Zenit ontvangt naar verluidt anderhalf miljoen euro daar het contract van Lombaerts in Rusland nog doorliep tot medio 2018. “Ik ben blij dat alles nu al in kannen en kruiken is. Tijdens de vorige transferperiode viel de overgang in extremis in het water en ik had weinig zin om te wachten op een nieuwe transferperiode. Nu weet ik waar ik sta en kan ik in schoonheid afscheid nemen van Zenit.”

“Oostende is razend ambitieus en ik wil de club helpen om de ambities waar te maken. Wees maar zeker dat ik hier niet kom uitbollen. Zo volgde ik de bekerfinale al op televisie in Rusland en leefde ik intens mee. Ja, het zou fantastisch zijn om met Oostende de Europa League in te gaan”, aldus de linkspoot op de website van zijn nieuwe werkgever. Lombaerts kwam in dienst van Zenit tot dusverre tot elf doelpunten en zeven assists in 285 officiële wedstrijden.