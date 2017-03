Sneijder lovend: ‘We hebben er eentje die 17 jaar oud is, maar wel 27 lijkt’

Bondscoach Danny Blind baarde vorige week opzien door Matthijs de Ligt te selecteren voor het Nederlands elftal. De pas zeventienjarige verdediger maakt ondanks zijn leeftijd indruk op zijn ploeggenoten bij Oranje. Wesley Sneijder zegt tegenover de NOS dat het lijkt alsof De Ligt al tien jaar ouder is.

“Het centrale duo van de vorige keer is er nu niet bij. Maar we hebben er eentje die 17 jaar oud is, maar wel 27 lijkt”, zegt Sneijder over De Ligt. Blind gaf woensdag overigens wel aan dat de jonge Ajacied niet in de basis zal staan in de wedstrijd tegen Bulgarije. De Ligt moet volgens de bondscoach nu vooral ruiken aan het ‘grote’ Oranje.

Desondanks maakt De Ligt grote indruk op Sneijder. “Als je ziet met wat voor flair hij binnenkomt en je kijkt naar zijn fysieke gesteldheid, dan is dat heel mooi om te zien. Ik denk dat we een uitgebalanceerd elftal hebben.”