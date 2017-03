Depay hekelt beeldvorming: ‘Hoorde zelfs dat de KNVB moest ingrijpen’

Er was weer genoeg te doen rondom Memphis Depay bij het Nederlands elftal. Toen hij zich maandag bij Oranje meldde in Huis ter Duin liep hij de vaderlandse pers voorbij, in een ruk door het hotel in, met capuchon op. Meteen was er kritiek op de aanvaller van Olympique Lyon, wie werd verweten zich te groot te voelen voor een interview. In gesprek met De Telegraaf probeert de Oranje-international het een en ander recht te zetten.

“Mensen moeten eens verder kijken dan hun neus lang is”, vertelt Depay, die alles wat over hem gezegd en geschreven wordt lijkt mee te krijgen. “Jullie laten mij soms echt lachen, man. Kijk, mij raakt het niet. Maar het is niet fair. Ik wil dit even zeggen, anders komt het niet ter sprake. Maandag was ik opeens weer arrogant. Terwijl Quincy Promes, een van mijn beste vrienden, achter mij aanliep en ook niets zei. Zoals wel meer spelers. We lachen er maar om. Ik heb het weer gedaan. Het is toch niet verplicht? Bij officiële media-momenten, zoals nu, doe ik toch rustig mijn verhaal. Ik hoorde zelfs dat de KNVB moest ingrijpen. Dan denk ik bij mezelf, ’kom op jongens’.”

De ‘capuchon-gate’ was niet het enige verhaal wat Depay wilde rechtzetten. Er ging nog een verhaal rond over een tatoeage op zijn rug. “Ook zoiets. Dan hoor ik meneer Van Hanegem zeggen dat ik die leeuw erop heb gezet toen ik naar Lyon ging en dat ik eens normaal moest doen. Terwijl ik die tatoeage al lang had! Dat heeft dus niets met Lyon te maken”, aldus Depay. “Ik heb een leeuwenhart. Ik ben een strijder. Ik geef nooit op. Dit is een symbool van Memphis. Bam, een leeuw.”