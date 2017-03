Sneijder: ‘Dit zou voor mij nooit een reden zijn om een andere club te zoeken’

De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije is voor Wesley Sneijder geen reden om een nieuwe club te zoeken. De middenvelder van Galatasaray zegt niks te merken van de perikelen en noemt het ‘een ver-van-mijn-bed-show’. Hij zegt in gesprek met de NOS geen zin te hebben om zich in een politieke kwestie te mengen.

“Ik probeer me heel ver weg te houden van politiek en merk er zelf helemaal niets van. Niemand stelt mij vragen. Ik denk dat het allemaal te groot is uitgemeten”, zegt de middenvelder. “Ik heb helemaal geen zin om daar uitspraken over te doen. Ik ben voetballer, ik woon in dat land en voel me nog steeds gelukkig daar. Dit raakt mij niet persoonlijk. Het is maar hoe je ermee omgaat, denk ik."

“Het is voor mij een ver-van-mijn-bed-show, ondanks dat ik heel dichtbij zit”, gaat Sneijder verder. “Ik concentreer me nog gewoon op het voetbal, lekker met mijn gezin. Tuurlijk heb je het erover, met collega’s of Turkse vrienden. Niet op zo’n toon, het is meer kleedkamerpraat of dingen die je thuis bespreekt. Daar moet het ook blijven. Het zal voor mij nooit een reden zijn om te vertrekken. Ik loop nooit weg voor dat soort situaties, het kan zomaar volgende week anders zijn.”