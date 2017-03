‘Onvoldoende’ voor Bosz: ‘Zij zijn de volgende spelers die weg willen’

Ajax is uitgeschakeld in de KNVB-Beker en lijkt na de remise tegen Excelsior ook het kampioenschap te moeten vergeten. De Telegraaf komt, ondanks dat Ajax nog wel actief is in de kwartfinale van de Europa League, dan ook tot de conclusie dat Peter Bosz op basis van zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst ‘een onvoldoende’ scoort.

De krant schrijft dat er een ‘pittige evaluatie’ gerechtvaardigd is als Ajax de titel misloopt, maar dat de directie Bosz waarschijnlijk zal steunen. “Maar hoe terecht is dat?”, voegt men eraan toe. De scribent stipt aan dat Ajax conditioneel niet in staat is om tegenstanders zijn wil op te leggen en dat een aantal beloftevolle spelers zijn vertrokken of staan te vertrekken. Bosz wordt in het artikel ‘gebrekkige communicatie’ verweten.

“Anwar El Ghazi botste op de training letterlijk met Bosz en ook Riechedly Bazoer zag voor zichzelf geen toekomst onder de rechtlijnige of halsstarrige coach. Kenny Tete, Jairo Riedewald en Vaclav Cerny zijn de volgenden die hun vertrekwens kenbaar hebben gemaakt”, valt er te lezen. De Telegraaf vraagt zich verder openlijk af of het spel onder Bosz nu wel zoveel aantrekkelijker is dan onder Frank de Boer.