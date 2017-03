Gefrustreerde Robben krijgt bijval: ‘Zij hebben niet de winnaarsmentaliteit’

Thomas Müller neemt Arjen Robben niets kwalijk. De vleugelaanvaller van Bayern München reageerde zondagavond gefrustreerd, toen hij door Carlo Ancelotti naar de kant werd gehaald in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (0-1 zege). Robben sloeg hard tegen de hand van de invallende Renato Sanches aan en deed hetzelfde bij coach Ancelotti.

Volgens Müller zat Robben nog in zijn maag met een situatie eerder in de wedstrijd. "Het is duidelijk dat het heilige vuur in Robben nog altijd brandt", geeft hij aan in de Duitse pers. "We speelden een situatie niet goed uit. Ik denk dat hij nog bezig was met het moment waarop hij vrijstond en Robert Lewandowski zelf probeerde af te ronden. Voetballers zijn ook maar mensen. Het is goed dat we ondanks dertien punten voorsprong nog zo geprikkeld kunnen zijn. Dat vind ik mooi om te zien."

Clubicoon Willy Sagnol schaart zich achter de Nederlander. "Om op het hoogste niveau te presteren, heb je zulke karakters nodig", oordeelt de oud-verdediger bij Sky. Volgens Sagnol hebben spelers als Kingsley Coman en Douglas Costa nog niet het niveau van Franck Ribéry en Robben. "Zij zijn minder ambitieus. Ze hebben niet de winnaarsmentaliteit die nodig is om de Champions League te winnen. Dat is cruciaal en dat is waarom Ribéry en Robben ondanks hun leeftijd nog steeds zo goed zijn."