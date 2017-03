Mourinho gaat voor minimaal drie jaar: ‘Ik blijf niet tien jaar zonder succes'

José Mourinho is van plan nog jaren bij Manchester United te blijven. De Portugees tekende afgelopen zomer een driejarig contract en is van plan die uit te dienen. Hij staat open voor een langer verblijf, maar beseft dat alles valt of staat met prestaties. Mourinho vindt dat the Red Devils stabiliteit nodig hebben en daar hoort volgens hem ook een trainer bij die een langere periode aan het roer staat.

Mourinho hielp United al aan de Community Shield en de EFL Cup, en heeft met zijn ploeg de kwartfinales van de Europa League bereikt. Onder zijn bewind lijkt United de weg naar boven weer gevonden te hebben en wat Mourinho betreft is dit seizoen het begin van een succesvolle periode. “Ik denk dat de periode dat ik hier ben minimaal drie jaar is”, vertelt hij tegenover het Portugese SIC. “Ik denk dat de club begrijpt hoe belangrijk het is om stabiliteit te hebben op alle niveaus. Ik zie mezelf hier blijven als de club wil dat ik blijf.”

“Ik ben niet het type dat tien of vijftien jaar bij een club blijft zonder écht succes te boeken”, vervolgt Mourinho. “Ik heb succes nodig, dat is mijn leven. Ik heb die trots en dat geluk nodig. In alle eerlijkheid denk ik dat ik hier nog veel jaren ben als alles goed gaat.”

Na het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 kende Manchester United onder David Moyes en diens opvolger Louis van Gaal moeilijke jaren. Onder Mourinho wordt er weer opgebouwd. “Ik denk dat de club zo gewend was aan winnen en het hebben van succes, dat ze misschien niet het besef hadden dat andere clubs aan het groeien was, ook al toen Sir Alex in zijn laatste jaren zat bij de club.”