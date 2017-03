Persoonlijke vete zit Ziyech dwars: ‘Heeft niets met voetbal te maken’

Hakim Ziyech maakte geen deel uit van de selectie van Marokko die in januari deelnam aan de Afrika Cup en de middenvelder van Ajax werd deze week opnieuw genegeerd door bondscoach Hervé Renard, die later deze maand met de Leeuwen van de Atlas oefent tegen Burkina Faso en Tunesië. Volgens Ziyech ligt een persoonlijke vete met de Fransman ten grondslag aan zijn absentie.

"Dit heeft niets met het voetbal te maken. Dit is persoonlijk", tekent Elf Voetbal op uit de mond van de spelmaker van Ajax. "Het enige wat ik kan doen is om bij Ajax zo goed mogelijk te voetballen." Ziyech debuteerde in oktober 2015 onder Badou Zaki voor de nationale ploeg van Marokko in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust, maar het vertrek van de oefenmeester was een flinke tegenvaller voor de technicus.

Zaki werd in februari 2016 vervangen door Renard en laatstgenoemde liet Ziyech vrijwel steevast links liggen. De 23-jarige linkspoot werkte slechts één interland af onder Renard en ontbrak in de selectie van Marokko voor de Afrika Cup, begin dit jaar. Renard weet zich in elk geval gesteund door bondsvoorzitter Faouzi Lekjaa. "Hakim is een geweldige voetballer, maar hij heeft veel concurrentie van Younès Belhanda en Mbark Boussoufa", aldus Lekjaa.