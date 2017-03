‘Bosz zei dat hij volgend jaar in Oranje zou staan, ik zei: ’ik denk eerder‘’

Matthijs de Ligt is pas zeventien jaar en heeft nog geen vaste basisplaats bij Ajax, maar werd vrijdag wel opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Het nieuws kwam voor velen als een grote verrassing, ook voor de talentvolle verdediger zelf. Bondscoach Danny Blind heeft veel vertrouwen in de Ajacied.

Blind zag De Ligt al regelmatig in actie, niet alleen in de hoofdmacht van Ajax, maar ook bij de beloften. "Goed, dan speel je niet tegen Real Madrid, begrijp ik ook wel. Maar je ziet bij hem de kwaliteiten", tekent de Volkskrant op uit de mond van de bondscoach. "Peter (Bosz, red.) zei een paar weken geleden dat hij volgend jaar in Oranje zou staan. Toen zei ik: ‘ik denk nog wel eerder.’"

De Ligt zou in eerste instantie opgeroepen worden voor Oranje Onder-19. Hij mag nu hopen op zijn debuut voor het grote Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije of het oefenduel met Italië.