‘Laten we hopen dat het achteraf geen gebakken lucht blijkt te zijn’

Na de dood van Johan Cruijff werd geopperd om de Amsterdam ArenA te vernoemen naar de voetballegende. Gesprekken tussen betrokken partijen lopen al maanden, maar er zit weinig schot in. Jordi Cruijff baalt van de hele situatie en hij lijkt te betwijfelen of het er daadwerkelijk van gaat komen.

In het NRC uit Cruijff zijn onvrede en zegt hij te balen van de voortgang omtrent de naamwijziging van de ArenA. De geuite wensen van de gemeente Amsterdam en Ajax noemt hij voorlopig ‘losse praatjes’. "Men vond het na mijn vaders dood belangrijk dat het stadion naar hem werd vernoemd. Maar de gesprekken tussen Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam lopen al máánden. Laten we hopen dat het achteraf geen gebakken lucht blijkt te zijn."

Half december meldde het Algemeen Dagblad nog dat het ernaar uit zag dat de naamswijziging eraan zat te komen. De gemeente en Ajax zouden bereid zijn om tot actie over te gaan, maar er zou een obstakel in de weg liggen. De familie van Cruijiff wil niet dat het stadion in de toekomst de naam van een sponsor gaat dragen. De aandeelhouders van de ArenA gingen daar bij voorbaat niet akkoord mee omdat daarmee een forse bron aan inkomsten geblokkeerd wordt.