Pochettino gaf Janssen ‘wake-up call’: ‘Iedereen heeft dat soms nodig’

Vincent Janssen zal de komende weken zijn kans moeten grijpen bij Tottenham Hotspur nu Harry Kane voorlopig aan de zijlijn staat met een blessure. Manager Mauricio Pochettino rekent erop dat de Oranje-international er zal staan. De spits maakte vorig weekend zijn eerste velddoelpunt in zijn dertigste optreden voor de Spurs. De Argentijnse coach zag het doelpunt van Janssen aankomen, daar de aanvaller zich de afgelopen maanden goed heeft ontwikkeld op de training.

Janssen werd afgelopen zomer voor 22 miljoen euro overgenomen van AZ, maar heeft zijn hoge prijskaartje vooralsnog niet waar kunnen maken. Desondanks houdt Pochettino het vertrouwen. “We zijn blij met hem”, tekent de Daily Mirror op uit de mond van de coach. “Het klopt dat zijn vorm in sommige fases van de competities slecht was. Hij had een wake-up call nodig.”

Volgens Pochettino is Janssen beter gaan spelen na een onderling gesprek. “Die wake-up call kreeg hij hier binnen de club, niet van buitenaf. Maar dat geldt niet alleen voor hem, maar voor alle spelers. Al mijn 25 spelers hebben soms een wake-up call nodig. Ze zijn allemaal in mijn kantoor geweest. Vincent is gemotiveerd en heeft vertrouwen. Hij zal misschien wat opluchting voelen na zijn eerste velddoelpunt. Ik ben daarnaast ook erg tevreden over de manier waarop hij deze week trainde.”