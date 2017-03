Blind legt uit: ‘De Ligt heeft volgens mij een grote toekomst’

Matthijs de Ligt kan de jongste debutant in het Nederrlands elftal sinds 1931 worden. De zeventienjarige centrale verdediger werd vrijdagmiddag door bondscoach Danny Blind bij de selectie gehaald voor de interlands tegen Bulgarije en Italië.

Blind gaf tijdens de persconferentie toe dat het ‘misschien wat vroeg’ is voor De Ligt: “Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de blessures van Virgil van Dijk en Jeffrey Bruma. En we moeten nog even afwachten hoe het met Stefan de Vrij gaat, al ziet dat er goed uit”, zo werd de keuzeheer geciteerd door het Algemeen Dagblad.

“Anders was De Ligt er denk ik nog niet bij geweest. Maar we hebben Matthijs donderdag tegen FC Kopenhagen zien spelen. Die jongen heeft volgens mij een grote toekomst”, aldus Blind. Naast De Ligt kan ook Wesley Hoedt van Lazio zijn eerste interland spelen.