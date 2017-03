Mourinho: ‘We zullen zondag waarschijnlijk van Middlesbrough verliezen’

Manchester United plaatste zich donderdagavond ten koste van FK Rostov voor de kwartfinales van de Europa League. Eén week na de 1-1 remise op Russische bodem gaf een doelpunt van Juan Mata de doorslag op Old Trafford: 1-0. Manchester United is nu de enige club uit de top zes van de Premier League met Europese verplichtingen. José Mourinho was desondanks na afloop niet te genieten.

Mourinho is van mening dat de speeldata van Manchester United maar één doel hebben: zo veel mogelijk schade veroorzaken. "We waren bang voor een verlenging. Het was een moeilijke wedstrijd. We hebben veel vijanden. Normaliter zou FK Rostov de vijand moeten zijn, maar we hebben heel veel vijanden. Het is moeilijk om maandag met tien man te spelen", verwees de Portugees naar de krachtmeting met Chelsea, dat dankzij een 1-0 zege ten koste van the Mancunians een ronde verderkwam in de FA Cup.

"Het is ook moeilijk om donderdagavond te spelen en het is moeilijk om zondagmiddag om 12.00 uur (Engelse tijd, red.) te spelen. We hebben veel vijanden. Veel mensen zullen zeggen dat we vaker hadden moeten scoren. Maar er zijn veel obstakels. Het zijn geweldige jongens. We zullen zondag waarschijnlijk van Middlesbrough verliezen. Vermoeidheid heeft zo zijn prijs. Ik zal het moment met een official van de UEFA in Rostov voor altijd herinneren. Als een van onze spelers geblesseerd zou raken, keert de verzekering een bedrag uit. Degene die de wedstrijden op zondag en maandag verzint, denkt waarschijnlijk net zo."

Blessure Paul Pogba

Paul Pogba zal onbepaalde tijd niet inzetbaar zijn. De middenvelder raakte donderdag vlak na rust geblesseerd aan de hamstrings. "Ik weet het niet zeker, maar de wedstrijd van zondag tegen Middlesbrough gaat hij niet halen en hij zal ook de wedstrijden met Frankrijk moeten laten schieten", zo zei Mourinho. De verwachting is dat Pogba ongeveer drie weken aan de kant zal staan.