‘Riedewald is reserverol onder Bosz beu en kiest voor zomers vertrek’

Jaïro Riedewald is door trainer Peter Bosz niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het Europa League-duel met FC Kopenhagen en is volgens De Telegraaf de volgende jeugdspeler die wil vertrekken. In januari namen de Amsterdammers al afscheid van Anwar El Ghazi en Riechedly Bazoer.

Het contract van de verdediger annex verdedigende middenvelder loopt door tot de zomer van 2020, maar volgens de ochtendkrant zal hij die niet uitdienen. Onder Bosz krijgt hij amper speeltijd. Alleen toen Nick Viergever en Daley Sinkgraven onlangs geblesseerd waren deed Bosz een beroep op Riedewald. Donderdagavond zit hij niet eens bij de wedstrijdselectie, in tegenstelling tot Heiko Westermann.

Er is dit seizoen veel kritiek op Bosz, die niet genoeg spelers uit de eigen jeugdopleiding zou inpassen. Dit leidde al tot het vertrek van El Ghazi en Bazoer, en komende zomer naar alle waarschijnlijkheid ook tot een transfer van Riedewald.