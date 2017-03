‘Lionel Messi houdt komst Liverpool-ster naar Barcelona tegen’

Barcelona is druk bezig met de opvolging van Andrés Iniesta en een van de mogelijke kandidaten om naar het Camp Nou te komen is Philippe Coutinho. De Braziliaan maakte de afgelopen seizoenen indruk bij Liverpool en is daarnaast ook goed bevriend met Neymar. Dat laatste zou er echter juist voor kunnen zorgen dat er geen sprake komt van een transfer.

Diario Gol meldt namelijk dat Lionel Messi niet zo’n fan is van de komst van Coutinho. De Argentijn is naar verluidt bang dat de invloed van Neymar in de kleedkamer en de bestuurskamer te groot wordt als hij gezelschap krijgt van zijn landgenoot. Messi zou als vice-aanvoerder en bestbetaalde speler een flinke vinger in de pap willen houden op het gebied van de transferpolitiek van Barça.

Als Barcelona zich inderdaad wil versterken met Coutinho zal het waarschijnlijk flink in de buidel moeten tasten, aangezien de spelmaker nog tot 2022 vastligt op Anfield. Iets wat wellicht de prijs enigszins zal drukken is dat hij momenteel niet in de beste vorm verkeert. Sinds de Braziliaan terug is van een blessure, heeft hij nog niet dezelfde impact als hij in de eerste seizoenshelft had.