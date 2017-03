Eredivisie praat over nieuwe opzet: ‘Voor de spanning hoeft het niet’

De achttien clubs uit de Eredivisie hebben na een tweedaagse vergadersessie drie modellen bedacht voor een mogelijke nieuwe competitieopzet. De eerste optie is dat er niets verandert en de tweede optie is dat er na de reguliere competitie een kampioenspoule van zes teams afgewerkt zal worden. Het laatste model is vergelijkbaar met die tweede optie, maar gaat niet uit van achttien, maar van zestien ploegen in de hoogste afdeling van Nederland.

De Eredivisieclubs zullen met elkaar tot een akkoord moeten komen en mocht de opzet gewijzigd worden, dan zal dat op zijn vroegst in het seizoen 2018/19 gebeuren. In België wordt er al gewerkt met een kampioenspoule en Ruud Vormer ziet daar zo voordelen in. De middenvelder van Club Brugge noemt de ‘tien topduels’ die afgewerkt moeten worden, ‘fantastisch’. “Maar om nu te zeggen dat het voor de Eredivisie zaligmakend is als daar ook play-offs worden ingevoerd?”, vraagt hij zich af in het Algemeen Dagblad.



“Qua spanning in elk geval niet. Volgens mij is de eredivisie nu spannender dan ooit, met die titelstrijd tussen Feyenoord en Ajax”, besluit de voormalig Feyenoorder. Hij, en ook Bram Nuytinck, denken niet dat de Belgische competitieopzet ervoor heeft gezorgd dat de ploegen in Europees verband én de nationale ploeg beter zijn gaan presteren. “Het is in mijn ogen vooral een gevolg van de goede opleiding en de uitstekende lichting die er is”, aldus Nuytinck, verdediger van Anderlecht, in de krant.

Een ander nadeel van de opzet in de Pro League is dat de degradatiepoule een stuk minder bekijks trekt dan de kampioenspoule. De stadions zitten daardoor niet vol. Daar komt volgens Nuytinck bij dat veel mensen hun vraagtekens plaatsen bij het feit dat het aantal behaalde punten na de reguliere competitie gehalveerd wordt. “Het halveren van behaalde punten druist in tegen de gedachtegang van sportmensen”, besluit de linkspoot die in Nederland voor NEC speelde. Wanneer de Eredivisieclubs tot een besluit verwachten te komen, is niet bekend.