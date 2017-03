El Ahmadi erkent: ‘Ik zag mezelf niet meer als profvoetballer’

Karim El Ahmadi speelde tweeënhalf jaar voor Feyenoord toen hij in de wintermaanden van 2011 de overstap maakte naar Al-Ahli in Dubai. Hij vertrok op huurbasis, maar de optie tot koop werd niet gelicht waarna de middenvelder weer terugkeerde in Rotterdam. Hij is blij dat hij nu opnieuw in De Kuip speelt.

De 32-jarige El Ahmadi erkent in een interview met de Volkskrant dat hij niet voor de sportieve uitdaging naar de Verenigde Arabische Emiraten vertrok: “Ik ging naar Dubai om als het ware even te stoppen met voetballen. Ik zag mezelf daar niet meer als prof, maar genoot van het leven en verdiende goed. De liefde voor het spel heeft uiteindelijk gewonnen.”

Onder anderen Fabio Cannavaro adviseerde de veertigvoudig international van Marokko om terug te keren naar Feyenoord: “'Ik wilde laten zien een van de betere middenvelders van Nederland te zijn. Mijn instelling is veranderd. Nu kan ik het me niet meer permitteren slecht te spelen, of te moeten horen dat ik mijn best niet heb gedaan.” El Ahmadi speelde tot dusverre 216 wedstrijden voor Feyenoord en daarin scoorde hij achttien keer.