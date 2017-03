Kuyt: ‘Ik zeg niet dat er niets gebeurd is, maar het was ongelukkig’

Feyenoord lijkt het in een belangrijke fase in de strijd om de landstitel te moeten stellen zonder Tonny Vilhena. De middenvelder kreeg vrijdagochtend te horen dat hij voor vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, wordt geschorst wegens een elleboogstoot in het gezicht van Mathias Pogba. Feyenoord ging vervolgens meteen tegen de sanctie in beroep en na Giovanni van Bronckhorst reageert ook aanvoerder Dirk Kuyt vol ongeloof op de situatie.

“Ik zeg niet dat er niets is gebeurd, maar het was een ongelukkige situatie. Niets bewust”, laat hij optekenen door het Algemeen Dagblad. “,Het zou goed zijn als mensen Vilhena eens in de gaten houden na een wedstrijd. Hij heeft zó veel respect voor tegenstanders, hij schudt iedereen de hand. Zondag stapte hij na afloop ook meteen op Mathias Pogba af. Vilhena is geen onsportieve speler, het zou jammer zijn als hij zwaar zal worden gestraft.”

Doordat Feyenoord tegen de schorsing in beroep ging, is Vilhena aankomend weekend wel inzetbaar tegen AZ. Of de middenvelder in de moeilijke wedstrijden tegen sc Heerenveen en Ajax die daarop volgen ook mag spelen, hangt af van het resultaat van het hoger beroep.