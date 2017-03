‘De beste keeper van Nederland, maar hij gedraagt zich niet als voorbeeldprof’

De keepercarrousel van het Nederlands elftal blijft maar draaien. De in oktober tot eerste doelman gebombardeerde Maarten Stekelenburg is in de eerste voorselectie van Danny Blind in 2017 de grote afwezige. "Voor mijn gevoel is Maarten nu de beste doelman voor ons, ook op basis van wat ik heb gezien", zo verzekerde de trainer van Oranje enkele maanden geleden, ook al keepte Jeroen Zoet zonder fouten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (1-1).

Het niet opnemen van Stekelenburg in de voorselectie voor Bulgarije en Italië is volgens Valentijn Driessen 'een typisch Blind-geval'. Zoet en Jasper Cillessen verdwenen immers ook van de ene op andere dag uit beeld. "Cillessen en Zoet mochten blijven, maar Stekelenburg, die de laatste vier interlands onder de lat stond, hoeft zich helemaal niet te melden. Het argument rammelt dat de potentieel beste keeper van Nederland bij Everton niet van de bank komt", zo oordeelt de chef voetbal van De Telegraaf.

Cillessen en Michel Vorm spelen immers niet wekelijks en met de selectie van Tim Krul logenstraft Blind zijn eigen argument dat kwaliteit voor hem altijd leidend is, zo stelt Driessen. "In vijf weken heeft Krul in Alkmaar behoudens een penalty in de halve finale van de KNVB-beker geen bal gestopt. Het is bekend dat keeperstrainer Frans Hoek bij Oranje Stekelenburg in principe de beste vindt, maar tegelijkertijd meent hij dat de goalie zich allerminst als een voorbeeldprof gedraagt."