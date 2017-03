De Ligt baalt: ‘Dat het fysiek een sterke jongen is, mag geen excuus zijn’

Een doelpunt van Andreas Cornelius zorgde er donderdagavond voor dat Ajax in het eerste duel met FC Kopenhagen in de achtste finales van de Europa League aan het kortste eind trok (2-1). De spits troefde Matthijs de Ligt af in de lucht en liet André Onana vervolgens kansloos met een harde kopbal. De Ligt trok na afloop van de krachtmeting in de Deense hoofdstad het boetekleed aan.

"De bal was lang onderweg en hij stond aanvankelijk achter mij. Hij kleunde erin en sprong uiteindelijk over me heen. Een fout van mij", zei de zeventienjarige verdediger schuldbewust voor de camera van RTL 7. "Als je één op één staat met een spits, dan moet je het duel winnen. Dat het fysiek een sterke jongen is, mag geen excuus zijn."

"Je moet dat duel winnen. Als je met 2-1 verliest en de 2-1 is een fout van jou, dan is dat balen." Ajax keek in het Parken Stadion al na 27 seconden tegen een achterstand aan en had het lastig in de eerste helft. Kasper Dolberg nivelleerde de score een kwartier voor rust weliswaar, maar het team van Peter Bosz moest in het tweede bedrijf alsnog het onderspit delven. Volgende week wacht in de Amsterdam ArenA de return.