Schitterende doelpunten helpen Olympique Lyon langs AS Roma

Olympique Lyon heeft het eerste duel met AS Roma in de achtste finales van de Europa League in zijn voordeel weten te beslissen. Les Gones keken bij rust nog tegen een achterstand aan, maar rechtten de rug in de tweede helft en trokken door een indrukwekkende krachttoer uiteindelijk aan het langste eind: 4-2. Volgende week wacht de return in het Stadio Olimpico.

Lyon moest het stellen zonder de niet speelgerechtigde Memphis Depay, maar het elftal van Bruno Génésio ging voortvarend van start in het eigen Stade des Lumières. Een vrije trap van Mathieu Valbuena vanaf de rechterflank werd door Rafael da Silva verlengd tot aan de tweede paal, waar Mouctar Diakhaby simpel kon binnentikken: 1-0. Roma, met Kevin Strootman in de basis, toonde zich echter allerminst onder de indruk van de openingstreffer en kantelde de wedstrijd nog voor rust volledig.

Mohamed Salah nivelleerde de score halverwege de eerste helft na een enorme fout van doelpuntenmaker Diakhaby, waarna Federico Fazio Roma twaalf minuten voor de thee zelfs op voorsprong bracht met een rake kopstoot. De voorsprong voor de bezoekers was verdiend te noemen. Lyon scoorde liefst 21 keer in zijn laatste vijf wedstrijden, maar de Fransen hadden het lastig met Roma, dat na de 1-2 terugplooide op eigen helft en betrekkelijk eenvoudig op de been bleef in het eerste bedrijf.

Lyon kwam na de onderbreking echter furieus uit de kleedkamer en trok de stand al snel gelijk via Corentin Tolisso. De middenvelder combineerde fraai met Alexandre Lacazette en gaf doelman Alisson voorts het nakijken met een schot van net buiten het strafschopgebied: 2-2. Roma slaagde er daarna lange tijd niet in om zich onder de druk van de thuisploeg uit te voetballen en moest dat een kwartier voor tijd bekopen met een derde tegengoal. Fekir draaide knap weg bij Fazio, kapte voorts Juan Jesus uit en besloot uiteindelijk met een fraaie uithaal in de verre hoek: 3-2. Lacazette tekende in de blessuretijd ook nog voor de 4-2, een krachtig schot in de kruising, en verfraaide daarmee de uitgangspositie van Lyon.