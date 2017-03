Bosz legt beslissing uit: ‘Hakim Ziyech zit pas net bij Ajax’

Ajax begint donderdagavond verrassend met Donny van de Beek in plaats van Hakim Ziyech in de basis aan het heenduel met FC Kopenhagen, in de achtste finales van de Europa League. De spelmaker is vermoeid, zo verzekert Peter Bosz.

"Hij vindt zelf dat hij kracht tekort komt. Hij is pas net bij Ajax en ik snap dat je dan op een gegeven moment iets vermoeider raakt, zeker met ons dubbele programma nu", zei trainer Peter Bosz tegen RTL7. "Het leek me verstandiger om hem vandaag niet te laten starten, maar zondag speelt hij gewoon."

Verder keren de weer fitte Nick Viergever en Daley Sinkgraven terug in de defensie van Ajax. Dat houdt in dat Jairo Riedewald net als Ziyech op de bank zit. Bosz kondigde woensdag op de persconferentie al aan dat Kenny Tete en Matthijs de Ligt achterin de vervangers zijn van Joël Veltman en Davinson Sanchez, die allebei geschorst zijn.