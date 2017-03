Doorzagen met.. Jeremiah St. Juste: ‘Vier miljoen is te weinig!’

Jeremiah St. Juste ontwikkelt zich stormachtig als centrale verdediger en wordt in de media vaak betiteld als groot talent. Voetbalzone-verslaggever Justus Dingemanse was op bezoek in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen voor een uitgebreid interview met Jeremiah en zoals gebruikelijk laat hij de mogelijkheid niet onbenut om de speler meteen even flink door te zagen!