Trauma voor Emery: ‘Alle beslissingen van de scheidsrechter in ons nadeel’

Paris Saint-Germain leek na de 4-0 overwinning op Barcelona van twee weken geleden al zo goed als zeker van de kwartfinales van de Champions League. Alleen een wonder kon Barça nog naar de volgende ronde helpen. Een nachtmerrie kwam uit voor de Parijzenaren, die woensdagavond 6-1 klop kregen in Camp Nou. Trainer Unai Emery steekt de hand in eigen boezem, maar wijst tevens naar scheidsrechter Deniz Aytekin.

Voor de derde keer in de laatste vijf seizoenen wordt de Franse topclub uitgeschakeld door Barcelona in de Champions Leage. “Het is onze eigen fout, we slaagden er niet in om Barcelona onder druk te zetten en zelf meer aan het voetbal te komen”, reageerde de coach van PSG na afloop met gevoel voor realisme. “Voor rust hebben we ze in het zadel geholpen, want aan beide treffers ging een fout van ons aan vooraf.”

Voor rust weigerde de arbiter een strafschop toe te kennen aan Paris Saint-Germain toen Javier Mascherano hands maakte in het strafschopgebied. Tijdens de wedstrijd waren er meer beslissingen van de arbitrage die in het nadeel uitpakte van PSG. “We speelden na rust veel beter en kregen ook kansen op 3-2. Daarna waren alle beslissingen van de scheidsrechter in ons nadeel en in de slotfase verloren we ieder duel. Barcelona is een ploeg die in staat is om dat te doen. Het was echt alles of niets voor heen in de slotminuten.”