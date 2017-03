‘We hebben het al gezien met Van Persie en nu zijn we hier weer’

Alexis Sánchez doet de laatste weken weinig moeite om zijn frustratie te verbergen en het begint er steeds meer op te lijken dat de Chileen Arsenal in de zomer de rug toe gaat keren. Voor Rio Ferdinand komt Sánchez zo in een aardig rijtje met sterspelers van the Gunners te staan die uiteindelijk niet in Londen bleven.

“Ik denk dat we weer op een plek zijn gearriveerd die Arsenal en de fans maar al te goed kennen, namelijk dat hun sterspeler wil vertrekken om ergens anders prijzen te winnen”, vertelt hij aan de Daily Mirror. “We hebben het gezien met Cesc Fàbregas, met Bacary Sagna, met Robin van Persie, met Gaël Clichy en met Samir Nasri.”

“Zij waren allemaal belangrijke onderdelen van het team en vertrokken om elders prijzen te gaan winnen. En nu zijn we hier weer met Sánchez”, sluit Ferdinand af. De aanvaller wordt de afgelopen weken met een flink aantal clubs in verband gebracht. De kapitaalkrachtige topclubs Manchester City en Paris Saint-Germain worden genoemd, terwijl hij ook kan kiezen voor een terugkeer naar LaLiga bij Sevilla of een rentree in de Serie A bij Juventus.