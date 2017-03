‘In Nederland is veel te doen om Nouri, maar hij is echt niet minder hoor’

Mink Peeters stapte in 2015 over van Ajax naar Real Madrid en speelde in Spanje samen met Martin Ödegaard. De aanvallende middenvelder zag zijn Noorse leeftijdsgenoot afgelopen winter op huurbasis naar sc Heerenveen vertrekken. De eerste weken kreeg Ödegaard de nodige kritiek, wat Peeters heeft verbaasd.

“Het viel me echt op hoeveel kritiek hij te verduren kreeg. Eerlijk gezegd begreep ik daar helemaal niets van. Hij doet het daar gewoon goed. Misschien was hij niet bij Heerenveen terechtgekomen als hij eerder niet naar Real was vertrokken”, zegt Peeters in gesprek met ELFVoetbal. “We kwamen ongeveer tegelijk naar Madrid, ik ietsje eerder.”

“Ik leerde Martin kennen als een hele relaxte gast. Een goede jongen. Je merkte ook helemaal niets van zijn sterrenstatus. Dat is juist zo mooi. Hij is totaal niet arrogant. Altijd lief tegen iedereen. En kan onwijs goed voetballen. In Nederland is veel te doen om Abdelhak Nouri, maar Ödegaard is echt niet minder hoor”, stelt de achttienjarige middenvelder. “Ik weet dat hij blij is met Heerenveen, een aanvallende ploeg waar hij minuten kan maken. Laatst heb ik hem nog een appje gestuurd om hem succes te wensen. In Heerenveen kan hij zich goed ontwikkelen. Ik geloof ook dat hij in de toekomst het eerste van Real gaat halen.”